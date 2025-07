Ufficiale Il Sassuolo dice addio a un esubero: Racic ceduto a titolo definitivo all'Aris Salonicco

La notizia era nell'area già da qualche giorno e adesso è arrivata l'ufficialità: Uros Racic non è più un calciatore del Sassuolo. Il centrocampista lascia l'Italia e vola in Grecia per unirsi all'Aris di Salonicco. Di seguito il comunicato ufficiale con cui il club neroverde ha ufficializzato l'operazione in uscita: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Uroš Racić all’Aris Salonicco. In bocca al lupo per il tuo futuro Uroš".

Il serbo, considerato un esubero per la formazione neroverde, è sbarcato in Grecia nelle scorse ore, pronto per una nuova avventura. Il club ellenico ha trovato l'accordo con gli emiliani per un trasferimento a titolo definitivo che porta nelle casse del Sassuolo 3 milioni di euro.

Racic, rientrato alla base dopo i prestiti al West Bromwich Albion in Inghilterra e al Braga in Portogallo, non è stato riscattato dal club lusitano nonostante una seconda parte di stagione convincente. Il Braga, che aveva un diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni, ha infine optato per altre soluzioni, aprendo la strada alla cessione all'Aris.