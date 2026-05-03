Berardi la sblocca dopo soli 6 minuti: il tiro a giro del 10 neroverde vale l'1-0 contro il Milan
TUTTO mercato WEB
Domenico Berardi porta il Sassuolo in vantaggio contro il Milan dopo appena 6 minuti di gioco. Thorstvedt ruba il pallone dai piedi di Jashari, si defila a sinistra e cerca al limite dell'area Laurienté: questo, senza pensarci due volte, appoggia sulla destra per il numero 10 neroverde, che con un tiro a giro rasoterra sul secondo palo batte di prima intenzione Maignan. Padroni di casa già avanti per 1-0.
Altre notizie Serie A
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile