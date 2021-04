Bereszynski no stop. A gennaio il no al Cagliari, sempre più leader della Sampdoria

Lo spazio concesso a Lorenzo Insigne ieri è quel che contro i campioni può capitare. Perché appena stacchi un attimo, ecco che il gran talento ti punisce o ti mette in sofferenza. Però la stagione di Bartosz Bereszynski è certamente tra le note positive di casa Sampdoria. Venticinque partite giocate in questa Serie A, il gol proprio contro i sardi, ha conquistato la fiducia di Claudio Ranieri a tal punto di diventare anche capitano in occasione delle gare contro Benevento e Fiorentina. Due partite con la fascia, un pari e una vittoria.

Il no al Cagliari Retroscena da gennaio: ci ha provato la formazione sarda ma Bereszynski ha deciso di andare avanti a Genova, peraltro con la soddisfazione del tecnico che proprio dopo il mercato lo ha ripagato con la fascia. Un leader silenzioso che adesso è in scadenza nel 2023, tra due stagioni. Può essere la sua estate: alle porte c'è l'Europeo, giocarlo da protagonista a ventotto anni significherebbe dimostrarsi pronto per il grande salto della carriera.