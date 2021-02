Bergomi: "De Ligt ha battuto Lukaku, Demiral il migliore: nella Juve nessuna coppia predefinita"

vedi letture

Beppe Bergomi, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la gara di De Ligt e Demiral nella gara ella Juventus contro l'Inter in Coppa Italia che ha regalato la finale ai bianconeri: "De Ligt ha vinto lo scontro fisico con Lukaku ma Demiral mi è piaciuto di più, è stato fondamentale in tante situazioni pericolose. Finalmente Pirlo ha tutta la rosa a disposizione e a mio avviso non ci deve essere una coppia predefinita, Pirlo deve scegliere in base agli avversari".