Bernardeschi loda la Juventus Women: "La nostra convinzione è quella delle nostre super donne"

vedi letture

Federico Bernardeschi è tornato a essere importante per la Juventus e ora si candida a una maglia da titolare nella sfida di domani contro il Porto. L'azzurro pensa solo a proseguire in questo momento positivo ma oggi ha voluto riservare anche un pensiero per tutte le donne, prendendo come esempio le ragazze bianconere che stanno dominando il campionato italiano: "La Juventus è una squadra e un gruppo. Pieno di cuore, emozione e determinazione. Abbiamo un forte nucleo e grande convinzione, una convinzione che si ritrova anche nelle Juventus Women. Le SuperWomen d'Italia! In questo International Womens Day, voglio celebrare tutte le donne che devono lavorare duramente e lottare per ciò che vogliono ottenere".