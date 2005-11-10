Bernardo Silva ai margini del Real Madrid: la Juventus osserva, ma non c'è una trattativa

L'avventura di Bernardo Silva al Real Madrid sta prendendo una piega inattesa. Arrivato in estate dal Manchester City per portare esperienza, qualità e imprevedibilità al centrocampo di José Mourinho, il portoghese è progressivamente scivolato indietro nelle gerarchie, fino a ritagliarsi un ruolo sempre più marginale. Una situazione che non passa inosservata sul mercato e che potrebbe interessare anche la Juventus, pur senza che al momento vi siano segnali concreti di una trattativa.

I numeri fotografano il momento difficile del 32enne. Nelle prime otto giornate di Liga ha collezionato sei presenze, tre da titolare, per un totale di 282 minuti, con un assist all'attivo e nessun gol. Dopo la sfida contro il Rayo Vallecano del 12 settembre, però, il suo impiego è crollato: appena otto minuti nel derby con l'Atletico Madrid e nessuna presenza contro Elche e Villarreal. Alla base delle scelte di Mourinho ci sarebbe soprattutto una questione tattica. Il tecnico portoghese ha puntato con decisione sulla coppia formata da Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, mentre Arda Güler ha conquistato uno spazio sempre più importante sulla trequarti, restringendo ulteriormente le possibilità di impiego per l'ex Manchester City.

Uno scenario che viene seguito con attenzione anche dalla Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista capace di aumentare il tasso tecnico della squadra e Bernardo Silva rappresenta un profilo ideale per caratteristiche, grazie alla sua capacità di giocare da mezzala, trequartista o rifinitore, unendo qualità nel palleggio e intelligenza tra le linee. Doti che potrebbero adattarsi bene al calcio di Luciano Spalletti. Al momento, però, non risultano contatti ufficiali tra Juventus e Real Madrid: come riporta TuttoJuve, l'interesse resta sul piano del gradimento e l'eventuale operazione potrebbe prendere forma soltanto qualora il club spagnolo aprisse alla formula del prestito, con una parte dell'ingaggio del portoghese coperta dalle Merengues.