Portogallo, Bernardo Silva capitano senza CR7: "La nuova generazione avanza, come tutto..."

Bernardo Silva ora è in primo piano al Portogallo. Toccherà a lui guidare la Nazionale senza più l'eterno Cristiano Ronaldo con la maglia numero 7 in campo, per via del maggior numero di presenze all'alba dei suoi 32 anni. Il centrocampista del Real Madrid ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Danimarca (oggi, 20:45), al fianco del commissario tecnico Jorge Jesus.

Le prime parole

Si parte dal tema più sentito, la prima assenza di CR7. “La carriera di Cristiano è stata lunga. Ho avuto il piacere di stare con lui per 12 anni. Naturalmente, c'è molta tristezza. Questo giorno sarebbe arrivato presto o tardi. Ma andiamo avanti, ovviamente cercando di onorare e ringraziare Cristiano per tutto quello che ha fatto per la Nazionale. La nuova generazione avanza, come tutto nella vita”, ha affermato sul suo ex compagno.

Nuovo status

Bernardo Silva raccoglie la fascia da capitano con gratitudine: “È un grande orgoglio. Questo lavoro non è solo per un giocatore, non lo è mai stato, né lo sarà. È per un gruppo di giocatori veterani. Faremo tutto il possibile per dare il benvenuto ai giocatori più giovani, assicurare che lo spogliatoio funzioni bene e che il livello di lavoro e l'impegno verso la Nazionale siano molto alti. Tutti conoscono la responsabilità che comporta Cristiano. Ogni volta che scende in campo, la maggior parte di quelli che vanno allo stadio vanno a vedere lui. Per questo i giocatori della nostra nazionale sono abituati all'attenzione mediatica, alla pressione, alla responsabilità nei loro club. A essere additati quando le cose non vanno bene. Non è un grande problema”, ha ammesso. “Tutti vogliamo giocare, tutti vogliamo essere utili...".