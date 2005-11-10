Il Real Madrid può tirare un sospiro di sollievo. L'allarme legato a Bernardo Silva è rientrato: il centrocampista portoghese ha lasciato il ritiro della propria nazionale dopo aver accusato un leggero fastidio, ma gli esami hanno escluso problemi fisici. Il giocatore sarà quindi a disposizione di José Mourinho per la ripresa del campionato, quando i Blancos affronteranno il Celta al Santiago Bernabéu.

Bernardo torna a disposizione

La Federazione portoghese aveva comunicato che il giocatore non sarebbe stato disponibile per la sfida contro il Galles dopo aver terminato con qualche dolore la gara contro la Danimarca. "Bernardo Silva è stato sottoposto a valutazione clinica ed è stato dichiarato non disponibile dalla Direzione Salute e Performance della Federazione portoghese", recitava la nota ufficiale.

La decisione di interrompere il periodo con la nazionale è stata quindi presa esclusivamente a scopo precauzionale. Il centrocampista è già rientrato a Madrid e sarà regolarmente valutato dallo staff medico del club alla ripresa degli allenamenti, fissata per domani, quando Mourinho inizierà a ritrovare gradualmente i giocatori impegnati con le rispettive selezioni.

Tchouaméni resta da monitorare

Situazione più delicata invece per Aurelien Tchouameni. Il francese ha dovuto lasciare la Francia dopo aver accusato un problema all'adduttore destro, lo stesso infortunio dal quale sta recuperando dallo scorso 10 novembre. Il Real Madrid non intende correre rischi e valuterà giorno dopo giorno l'evoluzione del centrocampista, dando priorità al recupero completo. Restano inoltre ai box altri due giocatori importanti come Asencio e Rodrygo, entrambi alle prese con stop più lunghi e con tempi di rientro ancora da definire.