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Portogallo, gol e infortunio per Bernardo Silva: preoccupazione e incertezza a Madrid

Paolo Lora Lamia
autore
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 18:28Calcio estero
15.11.2026 18:28Calcio estero
Fonti preferite
Il giocatore del Real Madrid ha terminato la sfida con la Danimarca con un infortunio, certificato poi nelle ore successive.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Oltre al danno la beffa per il Portogallo, sconfitto sonoramente ieri sera per 1-4 in casa dalla Danimarca nella prima partita post addio alla Nazionale da parte di Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva, entrato nel finale e autore dell'unico gol lusitano, si è infortunato e non sarà presente contro il Galles.

Infortunio post gara

Dopo la partita, quando i giocatori si sono allenati in campo, sono sorte delle preoccupazioni riguardo allo stato di salute del centrocampista del Real Madrid. Sensazione confermata dal comunicato emesso stamattina dalla Federazione portoghese: "Bernardo Silva è stato sottoposto a una valutazione clinica ed è stato dichiarato non idoneo dal Dipartimento Salute e Prestazioni della Federazione calcistica portoghese".

Incertezza a Madrid

Le condizioni di Bernardo Silva suscitano preoccupazione anche in casa Real. Al momento, come riportato da Marca, lo staff medico del club non può fornire informazioni riguardo a come stia e quando rientrerà nella capitale. Il tecnico dei Bancos José Mourinho attende aggiornamenti, per capire se sarà disponibile o meno per il match di sabato contro il Celta Vigo.

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