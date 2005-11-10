Portogallo, addio Ronaldo. Il ct Jesus svela il nuovo capitano: "Non ho dubbi sul suo valore"

Non un titolare fisso nello scacchiere di Jose Mourinho con il Real Madrid, con un solo gol in Champions League e un assist ne LaLiga. Eppure nelle ultime apparizioni ha trovato continuità in termini di minutaggio, perciò Bernardo Silva sarà il nuovo capitano della selezione del Portogallo dopo il ritiro di Cristiano Ronaldo.

L'annuncio

In conferenza stampa il commissario tecnico Jorge Jesus ha affermato che, dopo l'addio di CR7, la fascia da capitano spetterà al tuttofare con più presenze (115) tra i convocati in ritiro per gli impegni prossimi del mese di novembre nella Seleçao das Quinas. "Sta attraversando una buona tappa al Real Madrid e non è facile essere titolare in una squadra come il Real Madrid, una delle migliori al mondo. Non ho alcun dubbio sul valore di Bernardo", ha affermato il tecnico. Potrà "apportare la sua esperienza e la qualità che possiede come giocatore", ha concluso il tecnico.

Si cambia

Bernardo Silva, centrocampista offensivo di 32 anni, è uno dei 28 calciatori inclusi nella prima convocazione di Jesus dopo il saluto di Cristiano Ronaldo, per le partite del Portogallo contro Danimarca e Galles in Liga delle Nazioni. La leggenda del calcio portoghese (41 anni) ha annunciato questo giovedì il suo ritiro dalla selezione dopo i dissapori con Jorge Jesus che lo avevano portato ad abbandonare improvvisamente l'ultimo ritiro il 30 settembre scorso.