Beto vuole il Torino, l'Everton chiede venti milioni: ecco cosa offre il club di Cairo

vedi letture

Il quotidiano 'TuttoSport' oggi in edicola fa il punto sulla trattativa che potrebbe portare il centravanti portoghese Beto dall'Everton al Torino. Acquistato nell'estate 2023 per poco meno di trenta milioni di euro, l'ex Udinese è oggi in uscita dalla società di Liverpool che però non vuole perderlo per meno di venti milioni di euro.

Il club del presidente Cairo - si legge - in questo momento non è interessato all'acquisizione a titolo definitivo, ma dopo aver avuto colloqui col giocatore che spinge per il ritorno in Italia è pronto a mettere sul piatto un prestito molto oneroso per avere il giocatore fino a fine stagione: circa tre-quattro milioni di euro. Oltre al pagamento di tutto l'ingaggio rimanente.

L'Everton per ora continua a insistere sulla cessione a titolo definitivo, chiede l'inserimento dell'obbligo di riscatto, ma la trattativa è ancora agli albori e la volontà del ragazzo è quella di rientrare in Italia per tornare a sentirsi protagonista.

Il Torino non sta vivendo un momento semplice tra scarsi risultati e contestazioni perenni a Urbano Cairo. Recentemente sul tema s'è così espresso l'allenatore Paolo Vanoli: "Lo dobbiamo fare, dobbiamo pensare ai risultati. Siamo noi a dover trascinare il pubblico, stiamo facendo il massimo. Ora dobbiamo migliorare, il primo gol si può evitare tranquillamente. Dobbiamo lottare e combattere, ora un'altra trasferta importante e sappiamo qual è il nostro campionato".