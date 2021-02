Big a parametro 0 - Donnarumma, 10 milioni di motivi per rinnovare. Palla al Milan

Da oggi, tutti i calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno possono firmare un contratto con un altro club valido per la prossima stagione. L’approfondimento TMW.

Duecentoventinove partite ufficiali già disputate con la maglia del Milan. Ventidue con quella dell'Italia, dopo aver fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili. Il tutto, a 22 anni ancora da compiere. Gianluidi Donnarumma, per distacco il miglior portiere dell'attuale Serie A, è un fenomeno del suo ruolo e un pilastro del Milan. Se i rossoneri in questo momento si trovano in vetta alla classifica il merito è anche suo, di questo portiere classe '99 che quest'anno - per maturità, per rendimento, per qualità degli interventi - ha fatto il definitivo salto di qualità.

Dove può andare. Il Milan è convinto da nessuna parte. Perché sa che Donnarumma è legato ai colori rossoneri e questo è un legame che va ben oltre il contratto. E' attaccamento alla maglia, è tifo per il Milan. Però Donnarumma è anche un professionista e forse oggi è con Alaba il miglior free agent sul mercato. Per questo motivo, la richiesta è di quelle importanti, 10 milioni di euro netti a stagione. La palla adesso passa alla società, che finora non ha messo sul piatto questa cifra.

Squadra attuale: dal 2014 al Milan

Età: 21 anni.

Ingaggio attuale: 6 milioni di euro a stagione.

Valore di mercato secondo Transfermarkt: 60 milioni di euro.