Big a parametro 0 - Maksimovic e il Napoli, partita a scacchi. L'Inter muoverà le sue pedine?

Da oggi, tutti i calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno possono firmare un contratto con un altro club valido per la prossima stagione. L’approfondimento TMW.

Nikola Maksimovic e il Napoli non hanno raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto. Il centrale in scadenza in estate, chiede da più di un anno di fatto il raddoppio dello stipendio. Vuole arrivare a guadagnare circa 2.5 milioni di euro, magari coi bonus, ma una cifra per sentirsi difensore top. A gennaio, intanto, il Napoli non l'ha fatto partire nonostante le richieste, della Lazio su tutti. Però la situazione sul nuovo contratto resta di stallo.

Che sarà del futuro? Al momento la fumata bianca non è vicina. L'Inter prima dello stop agli investimenti osservava interessata, preparando un quadriennale sul tavolo. Lo scossone sulla proprietà, sullo stop ai fiumi di yuan cinesi, però, rischia di fermare tutto. Chiaro, un parametro zero è sempre opportunità golosa, soprattutto davanti a un possibile addio (dell'Inter) per incassare. Al momento tutto tace ed è tutto in stallo. Come il rinnovo col Napoli.

Squadra attuale: dal 2016 di proprietà del Napoli.

Età: 29 anni.

Ingaggio attuale: 1.2 milioni di euro a stagione.

Valore di mercato secondo Transfermarkt: 15 milioni di euro.