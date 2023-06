Biraghi colpito alla testa a Praga, Barone: "Ceferin era imbarazzato, ci siamo fatti sentire"

Prima il naso rotto a Bianco a Sivas, poi la ferita alla testa di Biraghi in finale di UECL. Ma dall'UEFA nessuno ha detto niente? E' una delle tante domande poste a Joe Barone oggi in conferenza stampa odierna. Questa la risposta del direttore generale della Fiorentina: "Ceferin era imbarazzato, ha avuto un dialogo con il presidente della federazione inglese anche lui. Non entro nei dettagli ma c'è stata una questione molto forte: il mondo sta vedendo la partita, è imbarazzante veder succedere certe cose. So che l'UEFA è molto attivo, ma non conosco la decisione. Noi ci siamo fatti sentire, ci siamo attivati subito, Rocco era accanto a Ceferin. Il West Ham ha preso le distanze con un comunicato, ora aspettiamo... Sono invece orgoglioso del nostro comportamento, di questo dobbiamo parlare. E poi, voglio aggiungere: ringrazio tutti i giocatori che quest'anno hanno rappresentato la Fiorentina e la città, hanno dato il massimo. Il gruppo è unito, abbiamo creato una famiglia e tutto inizia dal presidente. Inoltre da quattro anni non abbiamo mai toccato i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti, nessun incremento. Il momento è difficile, ma per la prossima stagione mi dispiace annunciare che ci sarà un ritocco sull'abbonamento e sui prezzi dei singoli biglietti".

