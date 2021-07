Bivio Lazio, Correa fra PSG e Tottenham: in entrata uno fra Brandt e Sarabia

Grandi manovre in casa Lazio. Il club biancoceleste sta cercando rinforzi da affidare a Maurizio Sarri ma è alle prese con la situazione legata al Tucu Correa, seguito come noto da Paris Saint-Germain e Tottenham. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il dilemma sarebbe legato se incassare 20 milioni dai francesi più il cartellino di Sarabia oppure attendere che gli Spurs si facciano avanti e incassarne 30 per dare poi l’assalto a Brandt. A rappresentare uno scoglio per l’arrivo dello spagnolo è lo stipendio che percepirebbe, 5 milioni con il Decreto Crescita che non aiuterebbe più di tanto.