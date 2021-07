Boban: "Chi gioca a tre non domina mai. Grandi allenatori hanno seguito questa moda, peccato"

Nella lunga intervista di Zvonimir Boban a La Gazzetta dello Sport, c'è spazio anche per una battuta sulla difesa a 3, che negli ultimi anni tanti allenatori stanno adottando: "In un bellissimo torneo c’è stato un esagerato trasformismo tattico. Ma è andato avanti chi aveva le idee chiare fin dall’inizio: Italia, Spagna, Inghilterra, anche i danesi. Mancini è stato coerente. Ma in questo Europeo è da dimenticare la fascinazione per la difesa a tre. Se metto tre difensori, costringo gli esterni ad abbassarsi e il centrocampo va in inferiorità. Chi gioca a tre non domina mai. Spiace che grandi allenatori abbiano seguito questa moda, trasformando, anzi deformando, le loro squadre. Nel calcio è fondamentale l’occupazione degli spazi del centrocampo. Se hai due esterni larghi, puoi schierare tre uomini in mezzo e dominare anche in ampiezza: 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, dipende dei giocatori che hai. Così controlli spazio, distanza e partita".