Bologna, Antov: "Felice di essere qui, non vedo l'ora di incontrare i tifosi"

Atterrato a Bologna stamane, il nuovo centrale della formazione felsinea Valentin Antov ha parlato così ai microfoni di èTv della sua avventura in rossoblù, per cui sì dichiara pronto: "Sì, lo spero! Messaggio per i tifosi? Non vedo loro di incontrarli, sono davvero felice di essere qui".