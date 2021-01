Bologna, Bigon: "Scambio Calabresi-Faragò ai dettagli. Attaccante? Non faremo tanto per fare"

Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Verona: "Affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato, in questo momento sicuro. Sarà una partita molto fisica e intensa. Sarà una bella battaglia sportiva ma abbiamo le nostre chances e loro le loro".

A che punto è lo scambio Calabresi-Faragò?

"Siamo ai dettagli. Non credo che ci saranno grossi problemi. Lo vedremo nei primi giorni della settimana prossima. Per quanto riguarda l'attaccante, lo abbiamo detto spesso: cerchiamo di trovare le opportunità giuste altrimenti non faremo tanto per fare".