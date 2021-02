Bologna, De Rossi in visita a Casteldebole: ha seguito gli allenamenti di Mihajlovic

Daniele De Rossi attende con ansia la possibilità di effettuare il corso Uefa Pro necessario per allenare le squadre professionistiche ma intanto non perde tempo per girare per i ritiri italiani e imparare dai colleghi più esperti. Nella giornata di ieri, l'ex capitano della Roma, ha fatto visita a Casteldebole dove ha seguito l'allenamento del Bologna per poi fermarsi a scambiare qualche parola col tecnico Sinisa Mihajlovic. A riportarlo è Il Corriere di Bologna.