Bologna, il difensore Wisdom Amey rinnova fino al 2029 e va in prestito al Frosinone
Non solo Antonio Raimondo, il Frosinone porta in Ciociaria anche un altro giovane talento del Bologna. Questa la nota appena diramata dal club giallazzurro sul difensore Wisdom Amey: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Bologna Football Club 1909 per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Wisdom Amey. Il difensore classe 2005 arriva in giallazzurro a titolo temporaneo".
Amey, come informa invece il Bologna, ha prima rinnovato il suo contratto coi rossoblù: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore Wisdom Amey per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029. Le prestazioni sportive del giocatore sono state contestualmente cedute al Frosinone Calcio a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027".