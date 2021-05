Bologna-Fiorentina 3-3, le pagelle: Vlahovic-Palacio show. Ma i riflettori sono tutti per Vignato

Bologna-Fiorentina 3-3

Marcatori: 22' Vlahovic, 31' Palacio, 64' Bonaventura, 71' Palacio, 73' Vlahovic, 84' Palacio.

BOLOGNA (a cura di Mattia Alfano)

Skorupski 6 - Attento e sicuro nelle uscite. Intuisce il calcio di rigore battuto da Vlahovic, ma il tiro del serbo era ben angolato ed era quasi impossibile pararlo. Pasticcia, però, con Soumaoro in occasione del tris viola.

Tomiyasu 6,5 - Bravo a non cadere nei giochi di gambe di Ribery, disputa una gara attenta non scomponendosi mai. (dal 76' Olsen 6 - Cerca di proporsi in avanti, dando freschezza al reparto avanzato.)

Danilo 6,5 - Guida la linea arretrata, facendo valere la sua esperienza. Nel secondo tempo, in allungo, si prende qualche rischio ma evita che la sfera venga raccolta in area da Vlahovic.

Soumaoro 5 - Lotta costantemente con Vlahovic, ma non lo anticipa quasi mai. Colpisce poi, nella propria area, il pallone con la mano e causa il calcio di rigore che rompe gli equilibri. Pasticcia con Skorupski e regala il pallone a Vlahovic che firma il tris viola.

Orsolini 6 - Ripiega spesso in fase di non possesso per dare un supporto a Tomiyasu. Poco incisivo nella metà campo avversaria, dove viene controllato bene da Biraghi.

Svanberg 6 - Pedina letteralmente Ribery, anticipandolo in più di un'occasione. Non bada molto al modo con cui lo fa e infatti a fine primo tempo interviene duramente sul francese. Nella seconda frazione si lascia sfuggire Bonaventura che, in allungo, riporta in vantaggio i Viola.

Soriano 6 - Cerca qualche inserimento senza palla. Dà equilibrio alla squadra, ma poteva incidere di più per vie centrali.

De Silvestri 6 - A tutta fascia oggi, non riesce a rendersi molto pericoloso nella trequarti rivale. Sempre utile invece con le sue diagonali in fase difensiva.

Vignato 7,5 - Inizialmente soffre la marcatura di Pulgar, ma poi prende coraggio ed incanta. Realizza tre assist meravigliosi per Palacio ed è lui l'uomo partita. Oggi ha letteralmente illuminato il Dall'Ara. (dal 90' Juwara s.v.)

Barrow 6 - Nella prima frazione poteva concludere meglio davanti a Dragowski, su imbucata del solito Vignato. Vivace ma impreciso.

Palacio 7,5 - Svaria per tutto il fronte offensivo. Si muove per non dare punti di riferimento alla retroguardia viola. Allo stesso tempo svuota l'area, per facilitare gli inserimenti dei compagni. Realizza tre gol da vero rapace d'area di rigore e dimostra di essere ancora un giocatore unico.

Sinisa Mihajlovic 6,5 - Concede sempre più spazio al giovane fenomeno Vignato e ha ragione lui. Poteva forse effettuare qualche cambio dopo i primi dieci minuti di secondo tempo.

FIORENTINA (a cura di Simone Bernabei)

Dragowski 6,5 - Come spesso capita, è l'uomo che fa la differenza (in positivo) per la Fiorentina. Nonostante i 3 gol subiti, su cui può oggettivamente poco

Milenkovic 5 - Partecipa alle clamorose difficoltà della retroguardia gigliata che mai riesce a leggere i tagli illuminati di Vignato per gli inserimenti di Palacio

Pezzella 4,5 - Si fa anticipare di fisico e di agilità dal connazionale Palacio sul 2-2. Un errore grave, che pesa sull'economia del match. E non è l'unico

Caceres 5 - Partita di sofferenza, come un po' per tutta la retroguardia gigliata. Dalla sua parte Palacio e Orsolini sfrecciano a grande velocità e l'uruguagio non sempre è reattivo. Anzi

Venuti 6 - Sbaglia su primo gol del Bologna, quando perde Palacio. Soffre Vignato, ma sfodera l'assist per il secondo gol di Bonaventura

Amrabat 5,5 - Partita di sofferenza, dopo gli ottimi segnali contro la Juventus. Il folto centrocampo del Bologna non lo fa ragionare

Pulgar 6,5 - Da una sua bella conclusione nasce il rigore che Vlahovic trasforma nello 0-1. Da un suo calcio d'angolo arriva il momentaneo 2-3

Bonaventura 7 - Qualità alla manovra, preziosismi tecnici e il bel gol che illude la Fiorentina col vantaggio 2-1 (dall'82' Castrovilli sv)

Biraghi 5,5 - Parte bene ma la spinta offensiva dura ben poco. Non sempre preciso nel servire i compagni (dal 68' Igor 5,5 - Non entra benissimo in partita. Dovrebbe dare solidità, ma la difesa continua a ballare)

Ribery 5 - Più spento e meno nel vivo del gioco rispetto al solito, anche perché un duro colpo a metà del primo tempo lo condiziona per tutta la gara (dal 77' Kouame sv)

Vlahovic 8 - Diciottesimo gol in campionato, quello del serbo su calcio di rigore. Poi anche il 19°, per una doppietta personale che quasi regala i 3 punti alla Fiorentina. Ennesima conferma

Beppe Iachini 6 - La sua Fiorentina, in fase offensiva, funziona eccome. Peccato che la difesa faccia acqua da tutte le parti. Ma il demerito è anche dei singoli, che sbagliano posizionamenti, letture e chiusure