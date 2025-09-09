Ufficiale
Bologna, Ilic parte di nuovo in prestito e va all'Anderlecht
Come anticipato nelle scorse ore, l'Anderlecht ha portato a termine l'ingaggio di MIhajlo Ilic (22) dal Bologna. Il difensore serbo si trasferisce in prestito con diritto di riscatto, un'operazione concretizzata ad un passo dal gong finale. Nella scorsa stagione Ilic ha militato nel Partizan, club dove è cresciuto.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Una vittoria così non si vedeva da oltre 105 anni: Italia folle e coraggiosa. Tantissimi errori da correggere ma per ora (solo per ora) va bene così. Oltre gli schemi: cosa davvero è cambiato in queste due gare
Le più lette
3 Una vittoria così non si vedeva da oltre 105 anni: Italia folle e coraggiosa. Tantissimi errori da correggere ma per ora (solo per ora) va bene così. Oltre gli schemi: cosa davvero è cambiato in queste due gare
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
L'estate infinita di Vlahovic: dal possibile addio alla Juventus, alla permanenza, all'ipotesi rinnovo
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile