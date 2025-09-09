Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Bologna, Ilic parte di nuovo in prestito e va all'Anderlecht

Bologna, Ilic parte di nuovo in prestito e va all'Anderlecht
Oggi alle 00:22
di Alessio Calfapietra

Come anticipato nelle scorse ore, l'Anderlecht ha portato a termine l'ingaggio di MIhajlo Ilic (22) dal Bologna. Il difensore serbo si trasferisce in prestito con diritto di riscatto, un'operazione concretizzata ad un passo dal gong finale. Nella scorsa stagione Ilic ha militato nel Partizan, club dove è cresciuto.

