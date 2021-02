Bologna in dieci dopo neanche mezz'ora. Espulso Hickey grazia all'ausilio del VAR

Il Bologna dovrà giocare per almeno un'ora con l'uomo in meno. L'arbitro La Penna ha infatti espulso il terzino felsineo Hickey per un intervento falloso su Muldur, nonostante in un primo momento avesse fatto correre. Decisivo l'intervento del VAR con il direttore di gara che rivedendo l'entrata a gamba tesa del difensore sull'avversario decide di tornare sui suoi passi, fischiare il fallo e espellere il calciatore.