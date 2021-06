Bologna, Kolarov idea concreta per Mihajlovic: è l'uomo di personalità che manca

Aleksandar Kolarov è un'idea concreta per il Bologna. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il serbo potrebbe arrivare anche senza la cessione di Mitchell Dijks: Mihajlovic lo conosce bene, costruendo con la difesa a tre nella fase di possesso palla, il calciatore serbo potrebbe lavorare come braccetto di sinistra, come è accaduto nella prima parte del campionato passato nell'Inter. L'ex Roma poi, sarebbe perfetto per fare spogliatoio ed aiuterebbe nella crescita dei giovani, un uomo di personalità che è mancato nel recente Bologna.