Bologna, Mihajlovic: "Bravi a non finire mai nelle zone calde con tutti i problemi che ci sono stati"

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha commentato in conferenza stampa il pareggio tra i felsinei e l’Udinese, arrivato grazie al rigore capitalizzato da Palacio.

Soddisfatto per il pareggio nonostante un primo tempo magari non brillantissimo?

“Nel primo tempo il match è stato equilibrato, loro hanno fatto gol sull’unico tiro in porta, eravamo noi a non giocare come sappiamo. Nell’intervallo ci siamo un po’ scossi e nella ripresa ci siamo presi più responsabilità, forse meritavamo qualcosina di più, ma mi accontento, avessimo giocato così tutto il match probabilmente avremmo ottenuto di più”.



Un gol arrivato da calcio di rigore conquistato dal solito Rodrigo Palacio:

“Siamo ripartiti subito, è stato bravo Skorupski a rilanciare subito, poi Palacio ad arrivare prima di Musso. Rodrigo aveva avuto anche una grande chance non realizzata. Per noi però è importantissimo, come tutti può avere qualche difetto, ma gioca con la voglia di un ragazzino, meglio averlo che non”.

40 punti che non danno la salvezza matematica ma ormai sembra cosa fatta:

“Essendo un campionato strano non siamo stati mai invischiati nella lotta salvezza pur restando bassi. Neanche l’Udinese lo è mai stato, ma è più forte di noi, così come magari ritengo migliore in alcuni aspetti il Torino o il Cagliari. Per questo siamo stati bravi a non rischiare mai di essere coinvolti nella lotta salvezza visto quanto è successo, quanti infortuni abbiamo avuto. In queste ultime tre partite cercheremo di dare un po’ di spazio a qualcuno, iniziando a programmare un po’ per il prossimo anno”.