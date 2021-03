Bologna, Mihajlovic su Barrow: "Attaccante esterno e non ancora punta, ma ci stiamo lavorando"

vedi letture

Solo mezzora (compreso recupero) in campo per Musa Barrow contro il Napoli. L'attaccante del Bologna non è riuscito ad incidere neanche da attaccante esterno, dopo diverse prove incolori da prima punta. Proprio sul tema ruolo si è soffermato Sinisa Mihajlovic ai microfoni di Sky Sport: "Le potenzialità per diventare un attaccante da 15-20 gol le ha. Per me Barrow non è una prima punta, ma un attaccante esterno. Ci stiamo lavorando per fargli fare la prima punta. Quando gli capita la palla gol la butta dentro, sta imparando i movimenti, ma è un momento di transizione e bisogna avere pazienza. Gli alti e bassi sono normali. Potrebbe arrivare a queste cifre, ma dipende da lui. Noi più di farlo giocare non possiamo fare. Non è ancora una prima punta, c'è da lavorare. Vediamo se riusciremo o no".

Clicca QUI per leggere l'intervista completa!