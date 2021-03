Bologna, Mihajlovic sui nazionali: "Dodici via?È una soddisfazione. Vorrei ci andassero tutti"

vedi letture

Dopo la vittoria sul Crotone in rimonta il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato dei dodici giocatori che partiranno per le varie nazionali: "Per me è una soddisfazione. Mi piacerebbe che tutti quelli del Bologna andassero in Nazionale perché significa che stiamo facendo un ottimo lavoro. Penso sia un vanto per la società. Egoisticamente parlando vorrei che tutti restassero qua per non avere infortuni ma penso sia giusto che vadano in Nazionale e spero che in futuro di averne di più".