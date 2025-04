Bologna-Napoli, i convocati di Italiano: rientra Castro, assente Calabria

A poche ore dall'importantissima sfida di questa sera contro il Napoli, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha diramato la lista dei convocati. Rientra Santiago Castro dopo il forfait in Coppa Italia contro l'Empoli mentre non ci sarà Davide Calabria, che si è infortunato proprio nella sfida contro i toscani di martedì scorso.

L'elenco completo.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Pedrola.

Come arriva il Bologna

Italiano valuta le condizioni dei suoi in vista dell'importante sfida contro il Napoli di lunedì sera che è per i rossoblù il terzo impegno in una settimana. Contro gli azzurri sarà confermato Skorupski, resosi protagonista anche a Empoli, per la difesa della porta felsinea. Nella linea arretrata, con l'assenza di Calabria per infortunio, si rivedrà Holm che ha ritrovato continuità durante la sosta nazionali con la sua Svezia. Centralmente Beukema e Lucumi guideranno il reparto, con Miranda in vantaggio su Lykogiannis per la corsia di destra. A centrocampo probabile la riconferma della coppia di titolarissimi formata da Freuler e Ferguson, mentre davanti Orsolini, Odgaard e Ndoye dovrebbero ripartire dal 1' per sostenere Dallinga, con Castro che è stato comunque convocato dopo essere tornato a lavorare con il gruppo.