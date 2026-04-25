Bologna, occhi sul Paris FC per l'estate: dei francesi piacciono Koleosho e Mascardo

Il Bologna vive questo finale di stagione con la speranza ancora accesa di potersi conquistare un posto nella prossima edizione della Conference League, anche se in seno alla dirigenza degli emiliani si comincia già a pensare alle prime idee e a sondare le possibili piste da percorrere nel prossimo calciomercato estivo.

In particolare, ci sono due giocatori del Paris FC sui quali il Bologna parrebbe aver messo il mirino. Uno è un italiano, l'esterno d'attacco Luca Koleosho, nel giro della Nazionale Under 21 azzurra. L'altro invece è il mediano brasiliano Gabriel Moscardo. Ancora è presto per parlare di trattative, sono più che altro delle idee, un sondaggio per capire se ci saranno dei margini. Lo riferisce l'edizione online de Il Resto del Carlino.

Da ricordare come l'asse di mercato tra Bologna e Paris FC sia già stato inaugurato nella scorsa sessione di gennaio, con la cessione ai francesi del veterano centravanti Ciro Immobile.