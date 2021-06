Bologna, offerte per Tomiyasu, Svanberg e Schouten: il club per ora dice no alle cessioni

Nel corso dell'incontro di ieri a Casteldebole che ha sancito la permanenza di Sinisa Mihajlovic al Bologna, le parti hanno discusso anche delle mosse di mercato. Con particolare attenzione alle offerte in arrivo, secondo il Resto del Carlino: al Bologna, si legge, sono arrivate offerte da circa 8 milioni di euro sia per Schouten che per Svanberg, oltre ad una per Tomiyasu da circa 15 milioni di euro. La prima risposta del Bologna è stata, per così dire, fredda, visto che la società rossoblù si priverà dei propri talenti solo di fronte a proposte irrinunciabili: nello specifico, almeno 25 milioni di euro per il difensore giapponese, 15 milioni per Svanberg e almeno 12 per Schouten.