Bologna, per l'attacco piace Ugbo. Ma la concorrenza non manca, a partire dal Monaco

Nome nuovo per l’attacco del Bologna nella prossima stagione. Secondo il portale Goal.com infatti il club felsineo avrebbe messo nel mirino Ike Ugbo, centravanti classe ‘98 del Chelsea che attualmente milita nel Cercle Bruges in Belgio. Il calciatore inglese in questa stagione ha messo a segno 15 reti in 31 presenze attirando su di sé l’interesse di diversi club fra cui il Monaco. Il club del Principato vorrebbe infatti far riscattare dai belgi il cartellino di Ugbo, per sei milioni di euro, per poi portarlo in Francia nel 2022. Sul calciatore ci sono inoltre anche Fulham, Genk e Rostov.