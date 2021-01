Bologna, ripresa la preparazione in vista della Juve: ancora out Medel e Santander

Sono ripresi oggi, in un pomeriggio soleggiato, gli allenamenti del Bologna in vista della sfida alla Juventus. Esercitazioni tecnico-tattiche per i rossoblù con partitella conclusiva. Gary Medel ha lavorato in seduta differenziata, terapie per Federico Santander.