Bologna, rispedita al mittente l'offerta del Tottenham per Tomiyasu: 18 milioni non bastano

vedi letture

Il Bologna avrebbe rifiutato l’offerta del Tottenham per il difensore Takehiro Tomiyasu. Il club londinese, come riferisce SkySports.com, aveva infatti messo sul piatto 15 milioni di euro più altri tre di bonus arrivando quindi a 18 milioni totali per il cartellino del giapponese. Una cifra vicina a quella richiesta dal Bologna, 20 milioni, che non sembra intenzionato a fare sconti per il classe ‘98.