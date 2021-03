Bologna, Sabatini e il mercato: "Cessioni? Di sicuro Saputo non porterà a casa dei soldi"

vedi letture

"Come si gestiscono le voci di mercato sui tanti giovani di valore che oggi ha il Bologna? Il prestigio di un club passa anche dalle scelte di mercato che fa. Se ci fosse un interesse concreto dei grandi club per i nostri giocatori da un lato dovrebbero essere felici i tifosi, che poi però direbbero ‘non vendeteci i migliori’ e avrebbero ragione". Parla così Walter Sabatini, coordinatore dell'area tecnica del Bologna, nella lunga intervista a Il Resto del Carlino: "Come ci comporteremo? Non venderemo i migliori: venderemo ‘un’ migliore, al massimo due. Perché dobbiamo tenere i conti a posto, ripianare le perdite e trovare i soldini da reinvestire. Di sicuro Saputo non porterà a casa dei soldi. La squadra verrà integrata con 2-3 giocatori di età media, con esperienza alle spalle e la qualità tecnica necessaria a migliorare il valore dell’organico. Un finale di stagione altisonante potrebbe convincerci a non cedere nessuno? E’ una possibilità. Diciamo che una cessione non è obbligatoria, ma consigliabile".