Bologna, Sabatini: "Se le cose non andranno bene me ne andrò a casa"

vedi letture

Walter Sabatini, direttore tecnico e uomo mercato del Bologna, ha parlato a ETV rispondendo anche ad alcune critiche piovute sul club e sulla proprietà: "Ho già detto che non è un problema del presidente il quale non ci ha mai impedito nulla, però puntualmente si sente che Saputo non tira fuori i soldi. Questa è una cosa indecente. Io se dico una cosa me ne assumo le completa responsabilità e ho sempre detto che Saputo non ci ha mai impedito qualcosa. La responsabilità non deve ricadere su di lui perché è un presidente straordinario. La responsabilità e le scelte sono nostre, mie, di Di Vaio e di Bigon. Questo significa che se le cose non andranno bene io me ne andrò a casa. È la mia parola per la gente".