Bologna-Samp, Mihajlovic: "Cerco di lavorare sempre sulla mia squadra, poco sull'avversario"

Vigilia di campionato per il Bologna, che domani affronta al Dall'Ara la Sampdoria. "Il campionato è ancora lungo. Giochiamo partita per partita. Le prossime sono due sfide alla nostra portata, però dobbiamo rimanere sempre concentrati e cercare di fare il meglio possibile - ha detto il tecnico Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa -. Ora pensiamo alla Samp, sarà una gara dura, ma se mettiamo in campo il giusto atteggiamento possiamo far bene. Dipende molto da noi".

Quali sono le difficoltà di questa partita?

"Hanno molte soluzioni. Possono cambiare diversi moduli anche a partita in corso. Ma noi ci siamo preparati bene, al di là della loro bravura. Io cerco di lavorare sempre sulla mia squadra, poco sull'avversario".

