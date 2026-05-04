Futuro Sartori: l'Atalanta lo rivorrebbe, ma sta già lavorando al Bologna del futuro

Il Resto del Carlino oggi in edicola fa il punto della situazione in merito al futuro di Giovanni Sartori, uomo mercato del Bologna. Da Bergamo arrivano indiscrezioni e notizie su come la coppia Percassi-Pagliuca stia pensando di riportarlo in nerazzurro, qualora D’Amico dovesse salutare. Ma a Bologna non ne vogliono sapere e Sartori sta lavorando a pieno ritmo con Di Vaio e Fenucci per programmare il futuro: insomma, nulla a oggi lascia presagire un addio.

Anche perché tra le intenzioni della "Dea" e il futuro c’è di mezzo un contratto fino al 2027 che lascia al Bologna l’ultima parola sulla vicenda, ammesso e non concesso peraltro che Sartori venga effettivamente contattato e chieda di poter tornare a Bergamo, cosa niente affatto scontata.

Il domino di ds

Qualora la Roma puntasse su D’Amico, l’Atalanta potrebbe non opporsi; non è neppure da escludere che, se la Roma puntasse su Manna, il Napoli di De Laurentiis possa chiedere del diesse atalantino, con Percassi che, anche in questo caso, potrebbe non opporsi. A quel punto la Dea potrebbe avviare un nuovo ciclo dopo questa stagione al di sotto delle attese. Per farlo, vorrebbe riportare a Bergamo l’uomo che ha contribuito alla scalata della Dea nel calcio italiano ed europeo, ovvero Sartori.