Bologna, si arrende il samurai Tomiyasu: rischia di saltare tre partite

Tomiyasu, ultimo giocatore di movimento insieme a Glik a non aver saltato un minuto da inizio campionato, sarà costretto, come del resto il difensore del Benevento che la prossima partita dovrà saltarla per squalifica, a restare fuori dalla gara contro la Lazio e dunque a interrompere questo piccolo record. Il giapponese, tra l'altro, dovrebbe restare fuori anche per il Cagliari e non è scontato che possa rientrare in tempo per il Napoli del weekend successivo. Il problema al soleo viene tenuto sotto stretta osservazione dai medici del club emiliano, che permetteranno il ritorno del difensore solo quando il polpaccio sarà tornato a posto. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.