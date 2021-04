Bologna-Spezia 4-1, le pagelle: Svanberg doppietta da todocampista. Disastro Bastoni

Bologna-Spezia 4-1

Pagelle

BOLOGNA

Skorupski 6 - Sorpreso dal tocco improvviso di Ismajli. Per il resto non corre particolari pericoli.

De Silvestri 6 - Una sola sbavatura, quando si lascia anticipare da Ismajli in occasione del gol dello Spezia. (Dall'81' Mbaye S.V)

Soumaoro 6 - Gara attenta e senza troppe sbavatura, ci mette tutto il suo fisico per chiudere ogni spazio.

Danilo 6,5 - Esperienza al servizio della difesa. Una diga in difesa, ingaggia un bel duello con Nzola dal quale esce vincitore. A tutto questo aggiunge anche una sponda vincente per il primo gol di Svanberg.

Dijks 6 - Prestazione tutto sommato positiva per l'esterno del Bologna. Non corre particolari pericoli sulla sua fascia, ma il suo contributo in attacco è risicato. (Dall'87' Antov S.V)

Schouten 7 - Una presenza costante sul portatore di palla dello Spezia. Recupera un'infinità di palloni e serve anche un assist al bacio per Barrow.

Svanberg 8 - Due gol per chiudere la partita, ma la prestazione del "tuttocampista" del Bologna è stata a dir poco perfetta, sia un fase di possesso che in quella di contenimento. (Dal 67' Dominguez 6 - Entra per fare filtro in mezzo al campo con risultato già in cassaforte.)

Soriano 6,5 - Il cervello del Bologna, il lancio per Schouten nel primo tempo è da applausi. (Dall'81' Sansone S.V)

Orsolini 7 - Torna al gol dopo un lungo digiuno scaraventando un rete il pallone dal dischetto con tanta rabbia agonistica. Nella ripresa sfiora la doppietta ma viene fermato dalla traversa. (Dal 67' Skov Olsen 6 - Entra quando ormai la partita è in ghiaccio.)

Palacio 6,5 - Tanta esperienza in attacco, dispensa assist e giocate come se fosse ancora un ventenne.

Barrow 7,5 - Un gol, un palo e tanti ottimi spunti per il gambiano, fra i migliori in campo del Bologna.

Miroslav Tanjga 7 - In panchina al posto di Mihajloivic, il suo Bologna parte benissimo e trova subito il doppio vantaggio. La squadra non si scompone neanche dopo la rete di Ismajli, difende con ordine e chiude la gara grazie alla doppietta di Svanberg.

SPEZIA

Provedel 6 - Non ha particolari responsabilità sui gol subiti, ma non riesce a limitare i danni.

Vignali 6 - Ci prova sicuramente con più insistenza ed efficacia rispetto a Bastoni, pur creando pochi pericoli agli avversari.

Ismajli 6 - Mette la firma sul gol della bandiera e prova a riaprire le danze sul finire del primo tempo. Zampata ad anticipare De Silvestri cattiva quanto inutile per il risultato finale.

Erlic 5 - Entra nel match con un ottimo intervento ad inizio gara, ma vanifica tutto facendosi trovare fuori posizione sul secondo gol del Bologna. Dal 74’ Terzi SV.

Bastoni 4 - Pomeriggio disastroso. Inizia tutto con l’enorme ingenuità allargando il braccio sul lancio di Svanberg. Va completamente a vuoto in area sul terzo e quarto gol del Bologna. Dal 74’ Marchizza SV.

Sena 5.5 - Spesso costretto a rincorrere, non perde lucidità ma non basta a garantire equilibrio in questa giornata storta per lo Spezia. Dal 66’ Acampora 5.5 - Entra a gara ormai compromessa, non riesce a mettersi in mostra.

Ricci 5 - Non dà intensità alla manovra e la squadra ne risente. Manca brillantezza nelle giocate che dovrebbero innescare pericoli nella trequarti avversaria.

Maggiore 5 - Tra i pochi a provarci anche quando il passivo inizia a diventare pesante, ma una serie di suggerimenti imprecisi porta il termometro della sua prestazione al di sotto della soglia della sufficienza.

Verde 5 - Fa poco per mettersi in mostra e assistere Nzola dalle parti di Skorupski. Impalpabile con e senza palla, viene richiamato in panchina da Italiano. Dal 65’ Agudelo 5.5 - Pochi guizzi provare a dare un senso al finale di gara.

Nzola 5 - Svaria su tutto il fronte d’attacco e si sacrifica molto in fase di non possesso, ma quest’oggi non incide.

Gyasi 5 - Vaga per il campo senza mai dare la sensazione di potersi rendere pericoloso. Dall’83’ Piccoli SV.

Italiano 5 - La squadra incappa in una giornata no e dalla panchina non riesce ad invertire la rotta.