Bologna, Tomiyasu all'Atalanta come contropartita per saldare il conto Barrow

vedi letture

Takehiro Tomiyasu potrebbe essere la contropartita che permetterebbe al Bologna di non pagare cash il riscatto di Barrow dall'Atalanta. Ai nerazzurri il giapponese piace molto ed è per questo che potrebbe decollare una trattativa che permetta a Gasperini di accogliere il difensore a costo zero e a Saputo di non versare i 15 milioni ancora da pagare per l'attaccante. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.