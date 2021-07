Bologna, una poltrona per tre: Lyanco, Benatia o Theate in difesa. Le strategie rossoblu

Cedere Tomiyasu per arrivare il prima possibile ad un nuovo centrale di difesa che garantisca a Sinisa Mihajlovic di lavorare fin dai primi giorni di ritiro sulla difesa a tre. In lizza, come riporta il Corriere dello Sport ci sono Lyanco del Torino, Mehdi Benatia, ex Juve svincolato dall'Al-Duhail, e Arthur Theate classe 2000 dell'Ostenda.

Per il primo, si legge, l'ostacolo al momento è l'alta valutazione del cartellino fatta da Urbano Cairo, mentre per il marocchino occorre che vengano ridotte le pretese sull'ingaggio oggi vicine ai due milioni di euro netti a stagione. Infine il giovane belga cresciuto nello Standard Liegi: il suo attuale club, forte degli interessamenti ricevuti anche da Premier League e Bundesliga, chiede 7 milioni. Il Bologna non vuole andare oltre i 6.