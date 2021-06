Bologna, Van Hooijdonk in città per le visite mediche e la firma. Martedì sarà al raduno

vedi letture

Nella giornata di ieri Sidney Van Hooijdonk è sbarcato a Bologna per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto, un quadriennale da 400mila euro a stagione, per poi unirsi ai nuovi compagni per il raduno di martedì. Lo riferisce il Resto del Carlino sottolineando come l’olandese, svincolato dal Nac Breda dove ha segnato 16 reti in 31 presenze, partirà per il ritiro estivo dove sarà valutato dal tecnico Mihajlovic in vista della prossima stagione. Per Van Hooijdonk infatti ci sono due possibilità: restare in rossoblù come alternativa alla prima punta (Arnautovic o un altro) oppure partire in prestito per giocare con continuità.