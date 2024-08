Ufficiale Bonaventura riparte dall'Arabia Saudita. E' un nuovo giocatore dell'Al Shabab

vedi letture

Giacomo Bonaventura riparte dall'Arabia Saudita. Il centrocampista, fresco di addio a parametro zero con la Fiorentina, ha infatti firmato per l'Al Shabab.

Classe 1989, il giocatore ex fra le altre di Atalanta e Milan lascia così l'Italia e la Serie A per la prima avventura all'estero della sua carriera: in Serie A ha giocato 380 partite con 64 gol e 56 assist.