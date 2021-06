Bonera: "La Champions è l'habitat del Milan, speriamo possa essere l'inizio di un gran futuro"

Intervenuto a GazzaTalk, il collaboratore di Stefano Pioli al Milan, Daniele Bonera ha commentato la stagione rossonera: "Un giocatore che mi ha sorpreso quest'anno? Dico Kessie. Ha avuto una crescita pazzesca sotto tutti i punti di vista. Ha fatto vedere di essere il leader vero. Anche Kjaer è stato molto importante nello spogliatoio. Non è mai bello fare dei nomi, credo che come squadra abbiamo fatto qualcosa di grande. La prossima Champions? Anche se partiremo dalla quarta fascia, molte squadre non ci vorranno pescare il Milan nel proprio girone. La Champions è da sempre l'habitat del Milan, speriamo possa essere l'inizio di un grande futuro. Futuro da allenatore? Allenare il Milan è il sogno di tutti, c'è una bella lista di attesa. Il Mila comunque adesso è in ottime mani con Pioli e cercheremo di fare un ottimo lavoro. Ovviamente, per chi è milanista da sempre con me, sogna più degli altri di allenare questo club".