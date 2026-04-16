Bonucci ricorda Manninger: "È difficile accettare tutto questo. Riposa in pace Alex"

Anche Leonardo Bonucci ha voluto ricordare Alex Manninger, scomparso oggi in un grave incidente, tramite un messaggio sul proprio account Instagram: "Pochi mesi fa ci siamo visti e mi hai raccontato la tua nuova vita. È difficile accettare tutto questo. Riposa in pace Alex!", ha scritto su Instagram l'ex difensore.

https://www.instagram.com/stories/bonuccileo19/3876659979961000954/