Ufficiale Botheim lascia la Salernitana e la Serie A. L'attaccante va a titolo definitivo al Malmo

vedi letture

Dopo l'ufficialità arrivata direttamente dal sito della Lega Serie A, la Salernitana ha confermato nella giornata di oggi con una nota l'arrivo in granata di Triantafyllos Pasalidis: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’OFI Creta per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’96 Triantafyllos Pasalidīs. Il calciatore, che si è legato al club granata fino al 2025, indosserà la maglia numero 4".

Per un'entrata ufficiale, eccone un'altra in uscita

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Malmö FF per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante classe ’00 Erik Botheim". Questo il comunicato con cui il club ufficializza la partenza della punta. Inoltre, con Daniliuc al Salisburgo, si aspetta anche l'annuncio del tesseramento di Jerome Boateng.