Bove e non solo: i tre desideri della Salernitana per rinforzare il centrocampo a gennaio

Manovre a centrocampo in casa Salernitana, che per gennaio ha segnato diversi nomi per rinforzare la propria linea mediana. Come riporta il Corriere dello Sport piacciono Edoardo Bove della Roma (sul quale ci sono anche Cremonese, Lecce e Sassuolo) ma anche Szymon Zurkowski della Fiorentina (in foto) e il più esperto Diego Demme della Salernitana, che però per via dell'ingaggio fuori portata rischia di rimanere solo una suggestione.