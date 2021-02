Braga inferiore? Fonseca: "Solo teoria. Guardate i loro risultati contro le big portoghesi..."

Quale sarà l'undici titolare? C'è grande differenza di qualità? Sono due delle domande fatte in conferenza stampa a Paulo Fonseca, allenatore della Roma che alla vigilia della sfida contro lo Sporting Braga - gara valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League - ha risposto così: "Tutti pensano che ci sia questa differenza, ma è solo teorica. In pratica, credo che il Braga possa lottare contro qualsiasi squadra ed è su questo che noi dobbiamo concentrarci, perché ha già dimostrato il suo valore e basta guardare i risultati contro le big portoghesi. Per quanto riguarda la formazione, invece, aspettiamo qualche ora..."

