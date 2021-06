Brehme: "Fossi nell'Inter non cederei Hakimi. Da tifoso spero che possa restare"

L'ex giocatore dell'Inter, Andreas Brehme, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato dell'eventuale cessione di Achraf Hakimi da parte dei nerazzurri: "Non sono d'accordo con la sua cessione. Da tifoso interista, mi auguro possa restare: se andasse via sarebbe un grandissimo peccato. Ma che giocatore è? Nel ruolo, e su questo non ho alcun dubbio, oggi è uno dei più forti del mondo, forse il migliore. E considerando l'età lo sarà a lungo. L'Inter è un top club, che parte sempre vincere Serie A e Champions. Il Bayern Monaco, per esempio, potrebbe mai cedere i suoi big?".