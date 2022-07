Bremer alla Juventus, furia dei tifosi di Torino (e Inter): è assalto all'Instagram di Cairo

La cessione alla Juventus di Gleison Bremer non è andata giù ai tifosi del Torino, che, come riporta La Stampa, nel pomeriggio di ieri hanno letteralmente assaltato il profilo Instagram del presidente dei granata, Urbano Cairo, mettendo in piazza tutto il disappunto per l'operazione. A dar manforte ai tifosi granata ci hanno pensato anche i supporter dell'Inter, che si sono uniti nella protesta, "beffati" dopo essere stati ad un passo dal passaggio di Bremer all'Inter. Tra rabbia ed ironia, la domanda che viene posta più volta è la medesima: "Ma i soldi di Bremer verranno spesi?". Nelle prossime settimane arriverà la risposta.